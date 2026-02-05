Daniele De Rossi dice che il Napoli, con tutti i suoi effettivi, resta una delle prime due squadre del campionato. L’ex centrocampista ha parlato alla vigilia della partita di sabato, sottolineando che non ci sarà una squadra spenta in campo. La sfida tra Roma e Napoli si prepara ad essere molto combattuta.

Intervenuto in conferenza stampa, Daniele De Rossi ha così presentato il match contro il Napoli. Il match, valido per la 24esima giornata di Serie A, andrà in scena sabato 7 febbraio alle 18:00. Ecco le parole dell’allenatore del Genoa. Le parole di De Rossi. È finito il mercato: è soddisfatto del lavoro fatto? E che Genoa dobbiamo aspettarci dal punto di vista tattico? “Sono soddisfatto, l’ho detto anche oggi ai ragazzi. Lo sono al di là del fatto di non aver perso nessuno dei nostri elementi più importanti, anche se non mi piace chiamarli ‘big’, e di aver preso giocatori di qualità con le caratteristiche che avevo richiesto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Rossi: “Con tutti gli effettivi il Napoli è la prima o seconda squadra del campionato. Non troveremo una squadra spenta”

