Carri armati israeliani speronano mezzi italiani di Unifil

Stamattina, soldati israeliani delle Forze di difesa israeliane hanno utilizzato un carro armato Merkava per speronare due veicoli italiani della missione Unifil. In un episodio, i danni riportati sono stati considerevoli, mentre l’altro caso ha coinvolto un mezzo con danni meno gravi. La situazione si è verificata in due distinti momenti e luoghi, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze immediate o sui motivi dell’incidente.

In due occasioni oggi, soldati delle Forze di difesa israeliane hanno speronato veicoli italiani dell’Unifil con un carro armato Merkava, in un caso causando danni significativi. I soldati avevano bloccato una strada a Bayada utilizzata per accedere alle posizioni dell’Unifil. Lo si apprende da fonti informate, secondo cui non ci sarebbero feriti. ANSA Libano, mezzo Unifil italiano colpito da attacchi israeliani. Crosetto: “Ferma protesta” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Carri armati israeliani speronano mezzi italiani di Unifil Carri armati Idf speronano mezzi italiani di Unifil, nessun feritoIn due occasioni oggi, soldati delle Forze di difesa israeliane hanno speronato veicoli italiani dell'Unifil con un carro armato Merkava, in un caso... 700.000 sfollati: carri armati israeliani al confineIl confine tra Israele e Libano è diventato il teatro di una mobilitazione militare massiccia, con carri armati e unità terrestri dislocate lungo la...