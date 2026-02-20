GPS 2026-2028 ecco la scheda Uil Scuola Rua con tutte le info utili sulla domanda

La domanda di partecipazione alle GPS 20262028 può essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 23 febbraio e fino alle ore 23:59 del 16 marzo 2026, esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale Unico del Reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

