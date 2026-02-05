Salone del Libro di Torino 2026 dal 14 al 18 maggio | tema novità e proposte per le scuole

Dal 14 al 18 maggio, il Salone del Libro di Torino torna al Lingotto Fiere. Il tema scelto quest’anno è “Il mondo salvato dai ragazzini” e punta a coinvolgere soprattutto le scuole. L’evento porta novità e proposte per i giovani lettori, con incontri, laboratori e presentazioni pensate per stimolare l’interesse dei più giovani. La città si prepara ad accogliere studenti e appassionati da tutta Italia, in attesa di cinque giorni di incontri e scoperte letterarie.

“Il mondo salvato dai ragazzini” è il filo conduttore della prossima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio negli spazi del Lingotto Fiere. Un tema che guarda avanti e che mette al centro lo sguardo delle nuove generazioni, considerato come punto di partenza per immaginare il futuro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

