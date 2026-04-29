Papa Leone | in Africa una festa della fede ricchezza inestimabile per il mio ministero

Durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, il Papa ha parlato del suo recente viaggio in Africa, definendolo una festa della fede. Ha dichiarato che l’esperienza rappresenta una ricchezza inestimabile per il suo ministero. La visita, durata diversi giorni, ha coinvolto diverse comunità e ha portato a incontri con leader religiosi e civili. Il Papa ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta nel continente africano.

Udienza generale di Papa Leone in Piazza San Pietro. Occasione per ricordare il suo viaggio appena concluso in Africa: una festa della fede, ricchezza inestimabile per il mio ministero, ha sottolineato il Papa. Servizio di Cristiana Caricato TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: in Africa una festa della fede, ricchezza inestimabile per il mio ministero Papa Leone: in Africa una festa della fede, ricchezza inestimabile per il mio ministero Notizie correlate Leggi anche: Da Montecarlo all’Africa, la rotta di Papa Leone XIV: ricchezza e povertà come chiave del suo ministero Papa Leone XIV in Africa: missione di fede, zero polemiche con TrumpDurante il volo che lo ha portato da Yaoundé verso Luanda, in Angola, Papa Leone XIV ha chiarito la natura del suo attuale impegno pastorale in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viaggio Apostolico del Santo Padre in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale (13-23 aprile 2026); In un minuto la nona giornata di Papa Leone in Africa; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: Le ricchezze naturali siano di tutti; Il congedo del Papa dall’Africa: nel Vangelo la risposta alla fame di vita e giustizia. Papa Leone XIV: Il viaggio in Africa è stato un messaggio di paceE’ il viaggio apostolico appena concluso in Africa il tema centrale dell’udienza generale di oggi tenuta da Papa Leone XIV in piazza San Pietro. acistampa.com Il viaggio di papa Leone XIV in Africa è storico per sette motiviUndici giorni, quattro paesi, 18 voli, più di 18 mila chilometri, 25 discorsi: domani si chiude la lunga visita apostolica nel continente che costituisce il cuore pulsante della Chiesa cattolica odier ... tempi.it Pieve di Soligo | Giuseppe Toniolo “santo” al tempo di Papa Leone - facebook.com facebook Papa Leone XIV: “L’uomo non può vivere senza verità” x.com