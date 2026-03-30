Da Montecarlo all’Africa la rotta di Papa Leone XIV | ricchezza e povertà come chiave del suo ministero

Il Papa Leone XIV ha intrapreso il suo secondo viaggio apostolico, partendo alle 7.22 del 28 marzo dall’eliporto della Città del Vaticano e atterrando a Monaco alle 9. Dopo l’arrivo, ha visitato diverse località in Africa, seguendo una rotta che ha toccato anche Montecarlo. Questo viaggio segna la prima volta di un Papa a Monaco.

La prima volta di un Papa a Monaco. E il secondo viaggio apostolico di Leone XIV, partito alle 7.22 del 28 marzo dall’eliporto della Città del Vaticano e atterrato a Monaco alle 9.03. Lì, dove “non pochi occupano ruoli di considerevole influenza in ambito economico e finanziario”, il Pontefice ricorda che “ogni bene posto nelle nostre mani ha una destinazione universale”. Niente va quindi “trattenuto, ma redistribuito, perché la vita di tutti sia migliore”. Monaco, 39mila abitanti, ha un PIL pro capite di circa 256.581 dollari. Quasi sette volte quello italiano (43.161 dollari). Più si va a sud, nel mappamondo, più si allarga la forbice: specie in Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale, dove il Papa farà tappa dal 13 al 23 aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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