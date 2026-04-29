Papa Leone | in Africa come messaggero di pace

Dopo il viaggio in Africa, il Papa ha incontrato i fedeli in Vaticano per la prima udienza pubblica. Durante l'incontro ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta, definendola una ricchezza inestimabile per il suo cuore e il suo ministero. L’udienza ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e ha rappresentato un momento di riflessione sul messaggio di pace trasmesso durante il viaggio.

In Vaticano Papa Leone ha tenuto la prima udienza dopo il ritorno dal viaggio apostolico in Africa: ringrazio il Signore per ciò che mi hanno donato, una ricchezza inestimabile per il mio cuore e il mio ministero”. Sono andato – ha aggiunto – come messaggero di pace. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: in Africa come messaggero di pace Papa Leone: in Africa come messaggero di pace Notizie correlate Papa Leone vola in Africa, 18mila chilometri tra pace e giustiziaUndici giorni, quattro Paesi, quasi 18mila chilometri di soli spostamenti aerei, lingue e fedi diverse, ma un filo rosso costituito dalle cicatrici... Leggi anche: Papa Leone: dall’Africa richiamo alla pace. Poi volo di ritorno a Roma Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viaggio Apostolico del Santo Padre in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale (13-23 aprile 2026); In un minuto la nona giornata di Papa Leone in Africa; Il Papa in Guinea Equatoriale: 'Mondo ferito dalla prepotenza'; Le foto del viaggio di papa Leone XIV in Africa. Papa Leone XIV: Il viaggio in Africa è stato un messaggio di paceE’ il viaggio apostolico appena concluso in Africa il tema centrale dell’udienza generale di oggi tenuta da Papa Leone XIV in piazza San Pietro. acistampa.com Papa all'udienza: viaggio in Africa 'ricchezza inestimabile per il mio ministero'Leone XIV ha ripercorso la visita apostolica: Messaggio di pace tra guerre e violazioni del diritto internazionale. Occasione per far sentire la voce delle popolazioni africane. In Algeria per ... asianews.it Aveva chiesto aiuto a papa Leone, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a chiunque potesse farla uscire dall’Egitto con la sua bambina. E invece per Nessy Guerra, 26enne sanremese, bloccata da oltre due anni nel Paese africano e da vittima passata - facebook.com facebook Per Peter Thiel, Papa Leone XIV potrebbe essere uno strumento dell'Anticristo. A dimostrazione di cosa in realtà sia la setta MAGA, e dell'uso strumentale della religione che praticano per favorire i loro interessi economici. x.com