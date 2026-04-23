Papa Leone | dall’Africa richiamo alla pace Poi volo di ritorno a Roma

Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa si è concluso con un appello alla pace durante l’omelia, prima di ripartire per Roma. Prima dell’intervento, il pontefice ha reso omaggio a monsignor Fortunato Nsue Esono, vicario generale dell’arcidiocesi di Malabo, scomparso improvvisamente. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione, con il Papa che ha rivolto parole di ricordo e riflessione.

Si è concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Leone prima della sua omelia ha ricordato monsignor Fortunato Nsue Esono, il vicario generale dell’arcidiocesi di Malabo, scomparso improvvisamente. Con Dio “i nostri problemi non scompaiono” dice il pontefice che ancora una volta lancia un appello di pace tra i popoli. Poi il volo di ritorno a Roma. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: dall’Africa richiamo alla pace. Poi volo di ritorno a Roma Papa Leone: dall’Africa richiamo alla pace. Poi volo di ritorno a Roma Notizie correlate Leggi anche: Mentre Trump attacca Papa Leone XIV, Mattarella rilancia l’appello alla pace del Pontefice: “Richiamo urgente che non può lasciare nessuno indifferente” Papa Leone vola in Africa, 18mila chilometri tra pace e giustiziaUndici giorni, quattro Paesi, quasi 18mila chilometri di soli spostamenti aerei, lingue e fedi diverse, ma un filo rosso costituito dalle cicatrici... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Papa Leone XIV in Angola: 'Non è mio interesse dibattere con Trump'; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: un Paese unico nel panorama africano; Il messaggio di Leone dall'Africa: la Chiesa presidio di democrazia; In un minuto la terza giornata di Papa Leone XIV in Africa. Papa Leone conclude oggi il suo viaggio Apostolico in AfricaMissione compiuta. Papa Leone torna stasera a Roma dopo 11 giorni passati fra Algeria, Camerun, Angola e Guinea ... blitzquotidiano.it Il viaggio di papa Leone XIV in Africa è storico per sette motiviUndici giorni, quattro paesi, 18 voli, più di 18 mila chilometri, 25 discorsi: domani si chiude la lunga visita apostolica nel continente che costituisce il cuore pulsante della Chiesa cattolica odier ... tempi.it PAPA LEONE XIV LASCIA LA GUINEA EQUATORIALE, SI CONCLUDE IL VIAGGIO APOSTOLICO IN AFRICA Dopo dieci giorni di visita in quattro Paesi, il Papa si congeda partendo con il suo seguito alle ore 12.54 (ora locale) a bordo del ITA A330-900neo c - facebook.com facebook Tappeto rosso e canti per #Papa #Leone XIV nel carcere di #Bata x.com