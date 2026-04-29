Paolo Bellino | Roma traguardo finale nel 2027? Mi piacerebbe molto

Durante la presentazione della tappa finale del Giro d’Italia a Roma, l’amministratore delegato di RCS Sports & Events ha dichiarato che la città potrebbe ospitare la conclusione della corsa nel 2027. Ha aggiunto di essere molto interessato a questa possibilità, esprimendo un desiderio personale riguardo al traguardo finale nella capitale. Le sue parole sono state rivolte all’evento, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.