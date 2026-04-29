Paolo Bellino | Roma traguardo finale nel 2027? Mi piacerebbe molto
Durante la presentazione della tappa finale del Giro d’Italia a Roma, l’amministratore delegato di RCS Sports & Events ha dichiarato che la città potrebbe ospitare la conclusione della corsa nel 2027. Ha aggiunto di essere molto interessato a questa possibilità, esprimendo un desiderio personale riguardo al traguardo finale nella capitale. Le sue parole sono state rivolte all’evento, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.
Le parole di Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore Generale di RCS Sports & Events, durante la presentazione della tappa finale di Roma del Giro d’Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Calafiori da Cattelan: «Mi piacerebbe tornare alla Roma, ho lasciato qualcosa a metà. De Rossi mi ha aiutato tanto»De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato...
Leggi anche: Riccardo Calafiori: “Mi piacerebbe tornare a Roma”