Durante un evento pubblico, un uomo ha aperto il fuoco, colpendo l’ex presidente e creando scompiglio tra i presenti. Mentre agenti e spettatori si sono mossi rapidamente, un commensale presente alla scena è rimasto impassibile e imperturbabile, attirando l’attenzione di molti utenti sui social. L’incidente ha generato numerosi commenti online, con foto e video che hanno fatto il giro del web in poche ore.

Il recente attentato ai danni di Donald Trump ha lasciato il mondo intero col fiato sospeso, ma tra le urla dei presenti e la frenesia degli agenti del Secret Service, un dettaglio surreale ha catturato l’attenzione dei social. In un video diventato rapidamente virale, si nota un uomo seduto a un tavolo poco distante dal luogo dell’attacco che, nonostante il caos e il rumore dei proiettili, non ha mai smesso di consumare il proprio pasto. Mentre la folla si gettava a terra cercando riparo, lui è rimasto composto, continuando a maneggiare le posate con una calma quasi ipnotica. L’episodio, riportato anche dalle principali testate internazionali, ha sollevato un misto di sconcerto e macabra ironia.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Panico e proiettili contro Trump: il commensale imperturbabile che ha lasciato il web senza parole

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