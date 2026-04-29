Il Senato ha approvato un disegno di legge che riguarda la produzione e la vendita del pane. La legge introduce nuove etichette obbligatorie per aiutare i consumatori a distinguere tra pane fresco e prodotti surgelati o precotti. La normativa mira a chiarire le caratteristiche dei diversi tipi di pane presenti sul mercato, con l’obiettivo di fornire informazioni più precise ai clienti. La decisione è stata presa dopo un percorso di approvazione in aula.

? Cosa sapere Il Senato approva il disegno di legge De Carlo sulla produzione e vendita del pane.. Nuove etichette obbligatorie per distinguere i prodotti surgelati o precotti dal pane fresco.. Il Senato ha approvato per alzata di mano il disegno di legge sulla produzione e vendita del pane, una proposta presentata nel dicembre 2022 dal senatore De Carlo che ora attende il passaggio alla Camera per la conferma definitiva. Immaginate di sedervi a una tavola dove l’odore del pane appena sfornato è il primo benvenuto, un profumo che sa di casa e di mani infarinate che tramandano gesti antichi. Quel calore, quella fragranza che associamo immediatamente alla freschezza, rischia spesso di essere ingannata da prodotti industriali che, pur apparendo simili, nascondono una realtà diversa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pane vero o industriale? Il Senato approva le nuove regole

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