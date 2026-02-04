Askatasuna il Senato approva la risoluzione della maggioranza | Le opposizioni ci hanno detto no

Il Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sugli scontri di Torino. Dopo le comunicazioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, le opposizioni hanno ribadito il loro no. La decisione è arrivata in un clima di tensione, con le voci contrarie che si sono fatte sentire forte tra i banchi dell’aula.

L'aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sugli scontri di Torino e dopo le comunicazioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il documento ha avuto 88 voti favorevoli, 56 contrari e nessun astenuto. Ha assorbito la mozione presentata da Azione, che aveva avuto il parere favorevole del governo. Precluse di conseguenza in base al regolamento del Senato, le altre due mozioni proposte dalle opposizioni ( Pd, M5s, Iv e Avs ). La mozione preclusa è quella proposta dai gruppi di minoranza Pd, M5s, Avs e Italia Viva. In base al regolamento del Senato, il documento non viene messo ai voti dopo la prima approvazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Le opposizioni al Senato stanno discutendo un documento condiviso per rispondere alle dichiarazioni del ministro Piantedosi sugli scontri a Torino.

