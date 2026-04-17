Il Senato ha approvato con 96 voti a favore e 46 contrari la conversione in legge del decreto Sicurezza, voluto dal governo. Ora il testo passa alla Camera, dove sarà discusso martedì, con l’obiettivo di approvarlo entro il 25 aprile. Le opposizioni hanno manifestato dissenso in Aula, criticando le risorse e i diritti previsti dal provvedimento. La discussione si svolge in un clima di tensione tra le diverse forze politiche.

Primo via libera alla conversione in legge, con 96 favorevoli e 46 contrari, al decreto Sicurezza voluto dal governo Meloni: martedì il provvedimento sarà già in Aula alla Camera, in una corsa contro il tempo per l’approvazione entro la scadenza del 25 aprile. Subito dopo il voto a Palazzo Madama, le opposizioni hanno protestato contro l’esecutivo e la maggioranza. I senatori hanno mostrato cartelli rossi con su scritto ‘Governo Meloni: zero risorse zero sicurezza’ e ‘Governo Meloni: meno sicurezza meno diritti’. “Non interferite” dicono al Papa Trump e Vance. Ma il potere senza limiti è arbitrio Diteci la verità sull'accordo ItaliaIsraele: cosa cambia con la sospensione? Le domande al governo In tempi come questi l’Italia avrebbe bisogno di un’altra dirigenza per la politica estera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Senato approva il dl Sicurezza, le opposizioni protestano in Aula: “Con Meloni zero risorse e meno diritti” – Video

Notizie correlate

Dl sicurezza, opposizioni con cartelli in Aula Senato, 'Con Governo Meloni zero sicurezza' – Il video(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2026 Protesta con cartelli dei senatori delle opposizioni in Aula dopo l’approvazione del Dl sicurezza.

Approvato Dl sicurezza in Senato con 96 voti favorevoli, le opposizioni protestano – Il video(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2026 È stato approvato al Senato, con 96 voti favorevoli e 46 contrari, il ddl di conversione del decreto Sicurezza.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il fact-checking del discorso di Meloni in Parlamento dopo il referendum; Meloni parla in Senato dopo le dimissioni di Santanchè: segui la diretta tv; Meloni esce dal Senato dopo informativa su azione del Governo; Dl Bollette, ok del Senato con la fiducia: il provvedimento è legge.

Il Senato approva il decreto sicurezza, ora di corsa alla Camera per ok finaleCon 96 voti favorevoli e 46 contrari, l'aula del Senato ha approvato il decreto sicurezza dopo la maratona di ieri durata 10 ore. Ora, e con tempi stretti, passa alla Camera per la conversione in legg ... ansa.it

Senato approva il Decreto Sicurezza, ora la destra corre per non farlo scadere: sarà scontro alla CameraIl Senato ha approvato il decreto Sicurezza con 96 voti a favore e 46 contrari. All’interno ci sono norme come il fermo preventivo, lo scudo penale, il divieto di detenzione di coltelli Ora il tempo s ... fanpage.it

In Senato per la conversione in legge del decreto-legge sicurezza il leader di Italia viva Matteo Renzi prende la parola per un duro intervento: “Non è una legge truffa è una legge fuffa”. E attacca Meloni e Piantedosi, grandi assenti: “Il decreto più importante de facebook

La mossa anti Trump di Meloni: vertice su Hormuz con Macron, Starmer e Merz x.com