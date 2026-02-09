Il Premio Bianca d’Aponte vince La Mela d’Oro ai Teleclub Awards 2026 nella sezione Cultura

Il Premio Bianca d’Aponte di Aversa si aggiudica il “Premio La Mela d’Oro” ai Teleclub Awards 2026. La cerimonia si è svolta questa sera, portando a casa un riconoscimento importante per una delle realtà musicali più riconoscibili della Campania. La vittoria conferma il valore e l’impatto della musica emergente della zona, che continua a farsi notare anche oltre i confini locali.

Un riconoscimento importante per una delle realtà musicali più identitarie della Campania: il Premio Bianca d’Aponte di Aversa ha vinto il “Premio La Mela d’Oro” ai Teleclub Awards 2026, nella sezione “Mondo della Cultura”. La manifestazione, da 22 anni punto di riferimento per la valorizzazione delle cantautrici emergenti e della musica di qualità, conferma così il proprio ruolo centrale nel panorama culturale del territorio. Il premio è stato assegnato nell’ambito della undicesima edizione dei Teleclub Awards, iniziativa promossa dalla nota emittente televisiva che ogni anno celebra le eccellenze campane nei settori del lavoro, del sociale, della cultura, del digitale e il personaggio dell’anno. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Questa sera al teatro Cimarosa di Aversa si svolge l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards, il premio che riconosce le eccellenze della Campania.

A Napoli e in tutta la Campania si prepara la festa per l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards.

