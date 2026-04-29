Pamela l’ipotesi dell’ossessionato | La profanazione a ridosso dei funerali non è casuale

Sarah Viola, psichiatra e opinionista Rai, ha commentato la profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane uccisa a Milano dall’ex compagno. L’esperta ha espresso l’ipotesi che l’atto possa essere collegato a un’ossessione, sottolineando come l’intervento sia avvenuto poco prima dei funerali. La vicenda sta suscitando attenzione e si inserisce in un quadro più ampio di tensioni legate alla vicenda giudiziaria.

Siamo nel campo delle opinioni, ma di quelle autorevoli. Sarah Viola, psichiatra e opinionista Rai, si è fatta un’idea precisa sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin. Il loculo è stato aperto e la testa della giovane portata via. La dottoressa Viola non è l’unica a seguire la pista del cosiddetto “ossessionato”, ipotesi condivisa anche dalla madre e dalle amiche della ragazza, sentite nelle scorse ore in caserma dai carabinieri insieme a un ex fidanzato. La profanazione risale al mese di novembre, uno dei pochi elementi emersi dalle analisi medico-legali affidate al pool di esperti che indaga sullo scempio avvenuto nel piccolo cimitero di Strozza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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