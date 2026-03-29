Chi ha profanato la bara di Pamela Genini? La mamma | Scempio disumano Nessuna richiesta di denaro la pista dell’ossessionato

Nella notte, la tomba di Pamela Genini è stata profanata, con il corpo trafugato e decapitato. La madre ha definito l’episodio uno scempio disumano, sottolineando che non ci sono richieste di denaro legate all’accaduto. Le forze dell’ordine stanno seguendo la pista di un individuo ossessionato, senza ancora aver individuato i responsabili. Gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire i motivi e identificare chi ha commesso il gesto.

Chi, e perché, ha profanato la tomba di Pamela Genini, trafugando e decapitando il suo corpo? La domanda rimbalza da giorni a Strozza e tra i corridoi della procura di Bergamo, dove gli inquirenti stanno cercando di fare luce sul macabro gesto che ha scosso non solo la piccola comunità valdimagnina ma tutta Italia. “Uno scempio disumano” lo ha definito la madre della 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin il 15 ottobre scorso a Milano, oggi assistita dall’avvocato Nicodemo Gentile che ha sottolineato come “nemmeno la morte le ha concesso pace: qualcuno ha violato anche il suo ultimo rifugio”. Chi indaga sta scavando a fondo nel passato della vittima, cercando di comprendere le ragioni del gesto che, secondo l’avvocato, è stato “compiuto verosimilmente da più persone e che ha profondamente colpito la famiglia”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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