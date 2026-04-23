Pamela Genini alla profanazione della tomba potrebbero aver partecipato più persone | l' ipotesi dell' operaio

Secondo quanto riferito, alla profanazione della tomba di Pamela Genini potrebbero aver preso parte più persone. Un operaio ha fornito una versione dei fatti che suggerisce la possibile presenza di altri coinvolti. La polizia sta indagando sull'episodio, cercando di raccogliere testimonianze e prove utili per chiarire la dinamica dell'evento. Le indagini continuano per identificare eventuali altri responsabili.

La profanazione della tomba di Pamela Genini potrebbe essere opera di più persone. Lo dice con ben pochi dubbi l’operaio delle pompe funebri che il 23 marzo, al cimitero di Strozza (Bergamo), si è accorto dello scempio sulla sepoltura della 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin. Alle telecamere di Mattino Cinque ha raccontato la cronaca di quel momento in cui qualcosa non tornava, specialmente per il silicone utilizzato per sigillare la bara e scongiurare odori che avrebbero svelato l’accaduto. Il racconto dell'operaio delle pompe funebri La tomba di Pamela Genini profanata da più persone? L'uomo inquadrato di notte vicino al...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Pamela Genini, alla profanazione della tomba potrebbero aver partecipato più persone: l'ipotesi dell'operaio Notizie correlate Ascoltato un ex di Pamela Genini per le indagini sulla profanazione della tomba e la decapitazione del cadavereL’indagine sulla profanazione della salma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin,... Autopsia Pamela Genini, caccia alle tracce biologiche anche sulla bara, candele lasciate sulla tomba dopo la profanazioneIl fascicolo si concentra su Dna, residui metallici, pollini e su alcuni dettagli come le candele lasciate di notte sulla tomba profanata in cui era... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Pamela Genini: l'ex fidanzato parla di minacce e riciclaggio internazionale; Pamela Genini, Francesco Dolci: Non sono entrato nel cimitero; Vita in diretta 2025/26 - Tomba profanata di Pamela Genini, interrogato l'ex fidanzato - 15/04/2026 - Video; Pamela Genini, un video riprende un uomo vicino al cimitero: indagini in corso. Pamela Genini, alla profanazione della tomba potrebbero aver partecipato più persone: l'ipotesi dell'operaioAlla profanazione della tomba di Pamela Genini potrebbero aver partecipato più persone: la cronaca dei fatti dell'operaio che ha fatto la scoperta ... virgilio.it Pamela Genini: spunta un sospettato per la profanazione | Dolci: Temo che la testa sia nel mio giardinoPamela Genini, spunta un sospettato per la decapitazione: secondo l'ex Dolci, la testa potrebbe trovarsi nel giardino di casa sua ... ilsussidiario.net Salma decapitata: “Chi ha visto o sa qualcosa informi gli inquirenti”, appello della mamma di Pamela Genini. “Se avete figli, se avete una madre, pensate a quello che avete fatto”. Recuperati alcuni fotogrammi delle telecamere del cimitero di Strozza (Bergamo - facebook.com facebook Forse la svolta: un video ha beccato un uomo sospetto Cadavere di Pamela Genini profanato, c’è un sospettato: il video al vaglio degli inquirenti x.com