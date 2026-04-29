Nelle prime ore della notte, le telecamere comunali hanno registrato la presenza di un uomo in prossimità del cimitero di Strozza, alle 2.00. Le immagini mostrano la sagoma e il passo del soggetto, accompagnati da una visuale parziale di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Pamela Genini ha dichiarato che la sua convinzione circa l’identità dell’uomo coinvolto sia al 90%.

Le telecamere comunali hanno ripreso, alle 2 di notte, la sagoma e l’andatura di un uomo davanti al cimitero di Strozza, insieme a un’inquadratura parziale di un’automobile. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una compatibilità "tra l’80 e il 90%" con Francesco Dolci, ex fidanzato e poi amico di Pamela Genini, la 29enne profanata nel cimitero del piccolo comune bergamasco. Il filmato risale a qualche giorno prima della macabra scoperta del 23 marzo e si colloca entro la settimana precedente, prima che le immagini venissero sovrascritte. La profanazione della salma di Pamela – apertura del loculo, della bara bianca, taglio della zincatura e della testa – risalirebbe invece a novembre, poco dopo il funerale del 24 ottobre.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pamela Genini e il corpo decapitato: "È lui al 90%", la svolta decisiva

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«Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba di Pamela Genini» x.com