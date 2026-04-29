Pamela Genini e il corpo decapitato | È lui al 90% la svolta decisiva

Da liberoquotidiano.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore della notte, le telecamere comunali hanno registrato la presenza di un uomo in prossimità del cimitero di Strozza, alle 2.00. Le immagini mostrano la sagoma e il passo del soggetto, accompagnati da una visuale parziale di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Pamela Genini ha dichiarato che la sua convinzione circa l’identità dell’uomo coinvolto sia al 90%.

Le telecamere comunali hanno ripreso, alle 2 di notte, la sagoma e l’andatura di un uomo davanti al cimitero di Strozza, insieme a un’inquadratura parziale di un’automobile. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una compatibilità "tra l’80 e il 90%" con Francesco Dolci, ex fidanzato e poi amico di Pamela Genini, la 29enne profanata nel cimitero del piccolo comune bergamasco. Il filmato risale a qualche giorno prima della macabra scoperta del 23 marzo e si colloca entro la settimana precedente, prima che le immagini venissero sovrascritte. La profanazione della salma di Pamela – apertura del loculo, della bara bianca, taglio della zincatura e della testa – risalirebbe invece a novembre, poco dopo il funerale del 24 ottobre.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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