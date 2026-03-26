Al cimitero di Milano, alcuni operai hanno trovato il corpo di una donna di 29 anni decapitato e con la tomba profanata. La vittima era stata uccisa dall'ex compagno alcuni mesi fa. La scoperta è avvenuta durante lavori di manutenzione nel camposanto. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e stanno esaminando i reperti trovati sul posto.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" A trovarsi davanti i resti della giovane profanati e privi del capo sono stati alcuni operai incaricati di spostare il feretro nella tomba di famiglia Sono stati alcuni operai a fare la terribile scoperta. Il corpo di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dall'ex compagno Gianluca Soncin lo scorso ottobre, sarebbe stato profanato tomba e decapitato. A darne notizia è il programma “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale 5. Secondo quanto riferito, lo scorso lunedì 23 marzo gli operai erano al lavoro nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, dove era sepolta la giovane, per spostare il feretro dal loculo in cui era stata collocata alla tomba di famiglia. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il corpo di Pamela Genini è stato decapitato: l'atroce scoperta al cimitero

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