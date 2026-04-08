Cobolli sbaglia tre smash di fila con Blockx | gli highlights Atp Montecarlo

Nel secondo turno di Montecarlo, Flavio Cobolli ha perso con un doppio 6-3 contro Alexander Blockx. Durante il match, l’italiano ha sbagliato tre smash consecutivi, uno dei quali, al minuto 1:23 del video, è stato difeso con grande abilità dal giovane avversario. Questi episodi rappresentano alcuni dei momenti chiave della partita, che si è conclusa con la vittoria del belga.

Gli highlights della sconfitta con un doppio 6-3 di Flavio Cobolli contro Alexander Blockx nel secondo turno di Montecarlo: tra i rimpianti dell'italiano, anche un punto non chiuso nonostante tre smash, straordinariamente difesi dal belga (minuto 1:23 del video). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli sbaglia tre smash di fila con Blockx: gli highlights Atp Montecarlo Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito in maniera positiva contro l’argentino... LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... Temi più discussi: LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi!; TENNIS – ATP1000 MONTECARLO: COBOLLI ELIMINA IN TRE SET (7-5, 2-6, 6-3) L’ARGENTINO COMESANA. DISCO ROSSO PER ARNALDI CONTRO GARIN. VITTORIA PER IL DOPPIO VAVASSORI-BERRETTINI DI FRONTE AL DUO NORRIE – DE MIN; L’insolita coppia Berrettini/Vavassori piega de Minaur/Norrie e avanza in doppio a Montecarlo; LIVE Darderi-Trungelliti 4-6 6-7, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: l’azzurro sorpreso, continua la settimana da sogno dell’argentino. LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 3-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vittoria del belga in due setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it ATP Montecarlo 2026, Flavio Cobolli cede in due set al qualificato belga Alexander BlockxNel secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis si ferma il percorso di Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che cede nettamente ... oasport.it COBOLLI SALUTA MONTECARLO Match sottotono per il giovane italiano, che perde in due set contro il numero 91 del ranking ATP, Alexander Blockx. Ora il belga affronterà De Minaur per un posto ai quarti #Tennis #RolexMontecarlo #Cobolli x.com COBOLLI SALUTA MONTECARLO Match sottotono per il giovane italiano, che perde in due set contro il numero 91 del ranking ATP, Alexander Blockx. Ora il belga affronterà De Minaur per un posto ai quarti - facebook.com facebook