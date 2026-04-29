La Serie A1 Maschile di pallanuoto si prepara a disputare la ventitreesima giornata, con le prime tre squadre della classifica impegnate in incontri che si terranno nelle rispettive vasche di gioco. La giornata include anche un match tra la RN Salerno e l’Olympic Roma, con quest’ultima che si recherà in trasferta per affrontare la squadra ospite. Le partite si svolgeranno nel corso del fine settimana, segnando il decimo turno del girone di ritorno.

La Serie A1 Maschile torna in vasca per i match valevoli per la ventitreesima giornata, la decima del girone di ritorno. Continua senza sosta la marcia delle prime tre in classifica, anche se la Rari Nantes Savona supera il C.C. Napoli solo ai rigori. In zona salvezza il colpo lo firma la Training Academy Olympic Roma che espugna Santa Maria Capua Vetere e avvicina la salvezza diretta. Retrocede aritmeticamente in A2 la Rari Nantes Florentia. A Santa Maria Capua Vetere la Training Academy Olympic Roma supera 13-12 la Rari Nantes Salerno e conquista tre punti di capitale importanza per la lotta salvezza. Gli ospiti, sospinti dal poker di De Robertis, operano il break nel terzo parziale e resistono al ritorno dei campani a cui non bastano le quattro reti di Privitera e le tre di Mattia Fortunato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, successo per le prime tre della classe. Blitz Olympic Roma con la RN Salerno

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