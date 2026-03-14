Pallanuoto Serie A1 femminile 2026 | non sbagliano le prime della classe negli anticipi della tredicesima giornata

Nella tredicesima giornata di Serie A1 femminile di pallanuoto si sono disputati tre anticipi, coinvolgendo tutte le squadre in testa alla classifica. Le partite si sono svolte tra le prime della classe, che hanno confermato la loro posizione senza errori. L’intera giornata ha visto confronti tra le capoliste del campionato, con esiti che hanno mantenuto invariato il loro primato.

Tre anticipi per la tredicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile: in scena tutte le compagini che occupano le prime posizioni in graduatoria. Nei prossimi giorni si giocheranno Smile Cosenza Pallanuoto-Plebiscito Padova e Iren Tauride L. Locatelli Genova-Pallanuoto Trieste. Non sbaglia nessuna tra le squadre che guidano la classifica. Vince, non dominando, la SIS Roma in casa del Bogliasco e resta in vetta, tutto facile invece per L’Ekipe Orizzonte sul Brizz e per il Rapallo a Civitavecchia. In classifica, logicamente, le cose restano immutate con Roma in testa a quota 35, mentre alle spalle ci sono accoppiate sia Rapallo che Orizzonte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 femminile 2026: non sbagliano le prime della classe negli anticipi della tredicesima giornata Articoli correlati Pallanuoto, Serie A1 2026: Pro Recco e AN Brescia non sbagliano nella diciassettesima giornataSabato con sei partite per la Serie A1 di pallanuoto al maschile che, dopo l’anticipo di ieri, proponeva tutti i restanti match per la... Pronostici Serie B 24 gennaio ore 15:00: non sbagliano le prime tre della classeSerie B, il Bari continua a deludere: in settimana c’è stato l’ennesimo ribaltone conclusosi con il ritorno di Longo. Una selezione di notizie su Pallanuoto Serie A1 femminile 2026 non... Temi più discussi: PALLANUOTO SERIE A1 FEMMINILE – FINAL-SIX DI COPPA ITALIA: A NAPOLI IMPRESA TRIESTE, BATTE LA SIS (8-9) E VOLA IN FINALE! | NordestNews; Pallanuoto femminile, la World Cup del Setterosa stravolge il calendario della Serie A1; Pallanuoto femminile, final six a Napoli, la SIS Roma punta la Coppa Italia; Pallanuoto | A1F: Trieste a Napoli per la Final-Six di Coppa Italia. Pallanuoto femminile, la World Cup del Setterosa stravolge il calendario della Serie A1Stravolte le ultime tre giornate della Serie A1 di pallanuoto femminile, inizialmente previste per il 29 aprile, il 2 ed il 9 maggio: la Division 1 della ... oasport.it Pallanuoto femminile: Serie A1, sabato si gioca il derby etneo Ekipe Orizzonte-Brizz NuotoDopo aver messo in bacheca per la sesta volta il trofeo della Coppa Italia di pallanuoto femminile, l’Ekipe Orizzonte torna a concentrarsi solo sul campionato. Domani, sabato 14 marzo, alle 17:00 le c ... napolimagazine.com Pallanuoto A1M: derby bellissimo, vince di misura la RANIERI IMPIANTISTICA Posillipo ma la grandissima prestazione della AC GROUP Circolo Canottieri Napoli non può non essere sottolineata. Le parole di LORENZO BRIGANTI a fine partita - facebook.com facebook