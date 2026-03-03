Pallanuoto A1 Maschile | la Rari Nantes Savona domina l’anticipo con l’Olympic Roma

Nella diciottesima giornata del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto, la Rari Nantes Savona ha vinto l’anticipo contro l’Olympic Roma. La partita si è giocata in un clima di attesa per gli ottavi di finale di Euro Cup e la Final Six di Coppa Italia femminile, eventi che influenzano parzialmente il programma di questa giornata.

Il ritorno degli ottavi di finale di Euro Cup e la Final Six di Coppa Italia femminile condizionano, pur se parzialmente, il programma della diciottesima giornata del campionato di serie A1 maschile. Nel primo dei due anticipi la Banco BPM Rari Nantes Savona domina la Training Academy Olympic Roma 23-11 e aggancia, provvisoriamente, l'AN Brescia in seconda posizione. I padroni di casa aprono le danze con Occhione, a segno in superiorità nei primi secondi di gioco, raddoppiano con il siluro dalla distanza e dilagano in transizione. Del Lungo respinge il rigore scagliato da Cristiano Mirarchi prima che Andrea Tartaro riesca a trovare il primo gol dei suoi in un parziale inaugurale che si chiude sul 6-1.