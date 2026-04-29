Pallanuoto Polisportiva Riccione cade a Piacenza contro la Bissolati Ora serve l’impresa per la salvezza

Domenica 26 aprile, la Polisportiva Riccione ha perso contro la Canottieri Bissolati Cremona in una partita di pallanuoto giocata su un campo neutro a Piacenza. Il punteggio finale è stato di 18-15 a favore della squadra di casa. La sconfitta mette la squadra in una posizione difficile in vista delle prossime gare, rendendo necessari risultati positivi per sperare nella salvezza.

In un match dai ritmi frenetici e dal punteggio insolito, la Polisportiva Riccione esce sconfitta dal campo neutro di Piacenza, cedendo per 18-15 alla Canottieri Bissolati Cremona, domenica 26 aprile. Una partita caratterizzata da difese distratte e punteggi alti, che premia la spensieratezza dei.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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