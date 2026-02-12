La Cbf Balducci cade anche contro Novara Ora la corsa salvezza si fa più complicata

La Cbf Balducci perde anche contro Novara e la corsa alla salvezza si complica. La squadra di casa non riesce a trovare il ritmo giusto e subisce un netto 0-3. Bonelli, Ornoch, Mazzon e gli altri giocatori non sono riusciti a frenare l’attacco di Novara, che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine. La situazione si fa difficile per la squadra di casa, ora a rischio di retrocessione.

Cbf Balducci 0 IGOR Novara 3 CBF BALDUCCI: Bonelli 3, Ornoch 4, Mazzon 8, Decortes 7, Kockarevic 17, Clothier 6, Caforio (l), Bresciani (l), Kokkonen, Piomboni. Ne Batte, Sismondi, Crawford, Frenquelli. All. Lionetti. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Tolok 17, Ishikawa 16, Van Avermaet 8, Cambi 3, Alsmeier 10, Bonifacio 7, De Nardi (l), Herbots 6, Melli,. Ne. Squarcini, Carraro, Costantini. All. Bernardi. Arbitri: Zanussi, Jacobacci. Parziali: 22-25, 31-33, 16-25. Serviva l'impresa alla Cbf Balducci Macerata per prendere punti salvezza nel match contro Novara, quinta forza dell'A1 di volley femminile. Ma oltre alla sconfitta si aggiungono le notizie provenienti da Pinerolo dove Monviso batte la quotata Chieri e si porta a -1 da Macerata: un successo che complica la strada verso la salvezza per la formazione di coach Lionetti.

