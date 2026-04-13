Pallanuoto vittoria pesante per la salvezza | Polisportiva Riccione batte Bologna

Nel campionato di Serie C di pallanuoto, la Polisportiva Riccione ha ottenuto una vittoria importante contro la 2000 Pallanuoto Bologna con il punteggio di 11-7. La partita si è disputata allo Stadio del Nuoto di Riccione ed è stata decisiva in chiave salvezza, considerando la posizione delle due squadre in classifica. La vittoria ha interrotto una serie negativa e ha rafforzato le ambizioni della formazione di casa.

Arriva la vittoria che mancava, e arriva nel momento più importante. La Polisportiva Riccione supera nettamente la 2000 Pallanuoto Bologna per 11 a 7 allo Stadio del Nuoto di Riccione, in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza nel campionato di Serie C. Una partita.🔗 Leggi su Riminitoday.it Treviso batte Sassari 108-103: vittoria storica per la salvezzaLa Nutribullet Treviso Basket ha conquistato la vittoria a Sassari con un risultato finale di 103-108. Parma batte Verona 2-1: Bernabé e Nicolussi Caviglia firmano la vittoria crociata nella lotta salvezza.Il Parma ha superato il Verona per 2-1 in una partita combattuta allo stadio Ennio Tardini domenica 15 febbraio 2026.