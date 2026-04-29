È stata annunciata la lista delle atlete convocante per il team di pallanuoto femminile in vista della prossima Coppa del Mondo. La comunicazione segna l'inizio ufficiale del percorso della squadra in un grande torneo internazionale, con le giocatrici pronte a rappresentare il proprio paese in questa importante manifestazione. La selezione comprende le atlete che prenderanno parte alle gare ufficiali del torneo.

L’ufficializzazione della lista delle partecipanti rappresenta l’atto ufficiale che inaugura il cammino di una squadra in un grande evento internazionale. Non si discosta da questa linea la prima lista delle convocate di Maurizio Mirarchi per la Division I di World Cup, manifestazione che si svolgerà a Rotterdam dal 1 al 6 maggio. Il tecnico calabrese, al primo appuntamento ufficiale da quando ha rilevato in panchina Carlo Silipo, inizia il suo percorso nel solco tracciato dal predecessore con una squadra sostanzialmente invariata rispetto all’ultimo evento ufficiale: sono infatti undici le atlete confermate rispetto al gruppo che ha chiuso al quarto posto la rassegna continentale di Funchal.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, le convocate del Setterosa ai raggi X per la World Cup

Notizie correlate

Pallanuoto femminile, la World Cup del Setterosa stravolge il calendario della Serie A1Stravolte le ultime tre giornate della Serie A1 di pallanuoto femminile, inizialmente previste per il 29 aprile, il 2 ed il 9 maggio: la Division 1...

Pallanuoto femminile, svelato il calendario del Setterosa nella Division 1 della World CupNegli occhi c’è ancora la cavalcata del Settebello, secondo nelle qualificazioni, ma è già tempo di pensare alla Division 1 della World Cup di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: 16 le azzurre scelte da Mirarchi; World Cup, Mirarchi svela il suo primo Setterosa; Calendario World Cup pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Pallanuoto femminile le convocate dell’Italia per la World Cup | 16 le azzurre scelte da Mirarchi.

Pallanuoto femminile, le convocate del Setterosa ai raggi X per la World CupL'ufficializzazione della lista delle partecipanti rappresenta l'atto ufficiale che inaugura il cammino di una squadra in un grande evento internazionale. oasport.it

Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: 16 le azzurre scelte da MirarchiIl Setterosa sotto la guida di Maurizio Mirarchi si appresta ad effettuare l'esordio internazionale: l'Italia concluderà domani il raduno al Centro ... oasport.it

Mexico v South Africa FIFA World Cup 2026 - facebook.com facebook

Ci stiamo scaldando per la FIFA World Cup™! Chi altro sta contando i giorni #LenovoFIFA #FIFAWorldCup x.com