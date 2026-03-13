La World Cup di pallanuoto femminile ha spostato le ultime tre giornate della Serie A1, originariamente programmate per il 29 aprile, 2 e 9 maggio. La Division 1 della competizione internazionale si svolgerà dall’1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi, causando un cambio di calendario per le squadre italiane. Questa modifica ha modificato le date di alcune partite del massimo campionato nazionale.

Stravolte le ultime tre giornate della Serie A1 di pallanuoto femminile, inizialmente previste per il 29 aprile, il 2 ed il 9 maggio: la Division 1 della World Cup è stata spostata proprio ad inizio maggio, e si giocherà dall’1 al 6 a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Per lasciare spazio alla Nazionale di Maurizio Mirarchi, le ultime tre giornate del massimo campionato italiano sono diventate degli spezzatini, spesso con un match al giorno: il 7° turno inizierà l’8 aprile e si concluderà il 12 maggio, così come l’8° turno, che però scatterà addirittura il 4 aprile. L’ultima giornata avrà un anticipo al 18 aprile. L’ Italia ad inizio maggio giocherà nel Gruppo B, con Grecia, Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A ci saranno Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, la World Cup del Setterosa stravolge il calendario della Serie A1

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