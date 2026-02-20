pallanuoto de akker e posillipo iniziano con una vittoria in conference cup

Inizia con un duplice successo delle formazioni italiane il Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: il De Akker Team passa in casa dei francesi del Montpellier, mentre il Posillipo piega i georgiani della Dinamo Tbilisi. Nel Girone C il De Akker Team vince senza alcun patema il match d’esordio contro i padroni di casa transalpini del Montpellier, travolti per 9-25: i felsinei di Federico Mistrangelo chiudono la pratica già nel primo quarto, dominato per 8-0. I bolognesi rallentano nella seconda frazione ed arrivano a metà gara sul 12-4, poi allungano ancora nel terzo periodo, chiuso sul 19-8, prima di continuare a macinare gioco nell’ultimo quarto fino al definitivo 25-9. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto, Conference Cup alla Scandone: quattro match internazionali per il PosillipoIl Posillipo partecipa alla Conference Cup perché la competizione si svolge dal 19 al 22 febbraio alla Piscina Scandone di Napoli.

Conference Cup alla Scandone. C.N. Posillipo in diretta su Sportface TVLa Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo ha esordito in Europa alla Conference Cup, giocando alla Scandone.

