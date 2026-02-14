Atalanta infortunio per un titolare di Palladino | salta la sfida contro il Napoli

Luka De Ketelaere si è infortunato durante l’allenamento dell’Atalanta, a causa di un dolore al ginocchio che si è aggravato nei giorni scorsi. Per risolvere il problema, il centrocampista belga si è sottoposto a un intervento chirurgico, che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. Questa assenza costringerà Palladino a rivedere i piani tattici in vista della prossima partita contro il Napoli.

Brutte Notizie per l'Atalanta: De Ketelaere Operato al Ginocchio. L'Atalanta riceve brutte notizie in vista delle prossime sfide, con l'assenza del calciatore Charles De Ketelaere che si preannuncia più lunga del previsto. Questa mattina, il giocatore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro a Roma, un evento che avrà ripercussioni significative per la squadra allenata da Raffaele Palladino. Dettagli dell'Intervento. L'operazione di Charles De Ketelaere è stata eseguita presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.