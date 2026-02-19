Atalanta verso il Napoli Palladino tra infortuni e turnover
L’Atalanta prepara la sfida contro il Napoli, a causa di infortuni e cambi di formazione. Palladino deve gestire diverse assenze tra i suoi giocatori, tra cui alcuni titolari, e pensa a diversi convergenti in vista del match. La squadra si allena intensamente per adattarsi alle novità e mantenere la competitività. La partita si gioca domenica, pochi giorni dopo il ritorno in Champions League. La tensione cresce mentre il tecnico valuta le scelte migliori per affrontare una sfida cruciale.
IL MATCH. Il tecnico nerazzurro deve fare i conti anche col ritorno di Champions di mercoledì 25 febbraio. Davanti, con gli infortunati De Ketelaere e Raspadori al probabile rientro entro o intorno alla metà di marzo, Scamacca, non al meglio e sostituito l’altro ieri sera da Krstovic all’intervallo, sembra destinato alla panchina. Pasalic, invece, dovrebbe arretrare al posto di De Roon in mediana con Ederson, lasciando spazio dal 1’ a Samardzic affiancato a Zalewski nel consueto 3-4-2-1. In difesa, infine, Ahanor dovrebbe dare il cambio a Kolasinac sul centrosinistra. In bilico le altre due maglie: Kossounou non ha convinto e Scalvini dovrebbe riprendersi il posto, con ballottaggio al centro fra Djimsiti e il suo cambio al Westfalenstadion, Hien. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
