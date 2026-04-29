Palestra a Moletolo | lavori chiusi entro l’estate

Questa mattina, gli assessori ai Lavori Pubblici e allo Sport hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere della nuova palestra a Moletolo, situata nel quartiere Cortile San Martino. I due rappresentanti hanno verificato lo stato di avanzamento dei lavori, che si prevede saranno conclusi entro l’estate. La struttura è destinata a essere accessibile a tutti e si trova in fase di completamento.

Questa mattina l’Assessore ai Lavori Pubblici e LegalitàFrancesco De Vanna e l’Assessore allo Sport Marco Bosi hanno effettuato un sopralluogo al cantiere della nuovaPalestra per tutti a Moletolo, nel quartiere Cortile San Martino, per verificare l’andamento dei lavori. La nuova palestra, che.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Stazione Tiburtina, la palestra dell'Artiglio sarà pronta entro l'estateA due anni dalla consegna delle chiavi al Consorzio Artiglio, sta per prendere definitivamente vita la nuova palestra di largo Guido Mazzoni, di... Nuova palestra alle scuole: "Lavori finiti entro giugno""Dovrebbero essere terminati a fine giugno i lavori della nuova palestra a disposizione delle scuole elementari di Codigoro e per tutte le attività...