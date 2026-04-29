Palazzo Strozzi | Rothko a Firenze supera i 100mila visitatori

A Palazzo Strozzi è stata raggiunta la soglia di 100.000 visitatori per la mostra “Rothko a Firenze”. L’esposizione, che propone opere dell’artista statunitense, sarà aperta anche il primo maggio con orario 10-20, esteso fino alle 23 giovedì. L’ultimo ingresso è previsto un’ora prima della chiusura quotidiana. La mostra rimarrà aperta con questo orario anche durante il giorno festivo.

Oltre 100mila ingressi per “Rothko a Firenze”, la grande mostra ospitata a Palazzo Strozzi. L’esposizione resterà aperta anche venerdì 1° maggio con il consueto orario: 10–20 tutti i giorni, giovedì fino alle 23 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).Curata da Christopher Rothko ed Elena.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Rothko a Firenze: capolavori dal MoMA e la Tate a Palazzo StrozziA Palazzo Strozzi si prepara un appuntamento culturale di portata internazionale che porterà a Firenze l’opera del maestro americano Mark Rothko. Leggi anche: Palazzo Strozzi: la poesia spirituale di Mark Rothko a Firenze Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sabato per le famiglie – Rothko a Firenze; Maggio 2026: gli eventi in Palazzo Medici Riccardi, a Pratolino e non solo; I rossi e i gialli di Rothko; Maestro of Colours, l’omaggio di Artemisia Bar a Rothko mostra come creare una drink list di successo. Rothko a Firenze, superati i 100mila visitatoriMantenendo sin dall’inizio una costante attenzione in termini di pubblico e di visibilità sulla stampa e sui maggiori social network, Rothko a Firenze ha superato le 100mila presenze confermandosi l’e ... toscanaoggi.it Rothko fra Espressionismo e Surrealismo: le opere figurative a FirenzeDalle opere figurative in dialogo con Espressionismo e Surrealismo, fino alle celebri tele astratte cromatiche Palazzo Strozzi apre le porte ad una delle più grandi mostre mai dedicate a Mark Rothko. italoamericano.org Che cosa accomuna i dipinti di Mark Rothko e il cinema di Michelangelo Antonioni Mercoledì 6 maggio alle ore 18.00 nella sala Altana di Palazzo Strozzi, la critica cinematografica e teatrale Giusi De Santis indaga questo dialogo nel terzo appuntamento di “ - facebook.com facebook Presentazione del mio libro mercoledì prossimo, a palazzo Strozzi, con @guglielmomeardi e chi leggete qui x.com