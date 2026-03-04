Rothko a Firenze | capolavori dal MoMA e la Tate a Palazzo Strozzi

A Palazzo Strozzi a Firenze si sta allestendo una mostra internazionale che presenterà alcune delle opere più rappresentative di Mark Rothko, provenienti dal MoMA e dalla Tate. L’esposizione include dipinti e lavori del pittore americano, con un allestimento pensato per valorizzare il suo stile. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e sarà visitabile nei prossimi mesi.

A Palazzo Strozzi si prepara un appuntamento culturale di portata internazionale che porterà a Firenze l’opera del maestro americano Mark Rothko. La mostra, promossa dalla Fondazione Palazzo Strozzi in collaborazione con il Ministero della Cultura, aprirà i battenti dal 14 marzo al 23 agosto 2026. Il progetto espositivo riunisce capolavori mai visti prima in Italia, provenienti da istituzioni prestigiose come il MoMA e la Tate. L’iniziativa non si limita ai confini del palazzo storico, ma si espande in due sedi satellite fondamentali per comprendere la visione dell’artista. Al Museo di San Marco le opere dialogheranno con gli affreschi di Beato Angelico, mentre nel vestibolo della Biblioteca Medicea Laurenziana, opera di Michelangelo, si inseriranno tele che riflettono sulla tradizione artistica italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Palazzo Strozzi fa il botto. Dopo l’Angelico, c’è Rothko A Palazzo Strozzi la mostra dedicata al grande maestro dell’arte americana Mark RothkoLa Fondazione Palazzo Strozzi presenta un'imperdibile mostra dedicata al grande maestro dell'arte americana Mark Rothko attraverso una selezione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palazzo Strozzi Temi più discussi: La Fondazione Palazzo Strozzi ha annunciato il programma delle mostre 2026; Le mostre da vedere a marzo 2026 in Italia; Mostre in Italia a Marzo 2026: da Hokusai a Brancusi, le esposizioni imperdibili. Rothko a Firenze a Palazzo StrozziDal 14 marzo al 23 agosto 2026, la Fondazione Palazzo Strozzi presenta una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko (1903-1970), indiscusso maestro dell’arte moderna. A cura di Christoph ... nove.firenze.it Mark Rothko a FirenzeOltre settanta opere raccontano l’ascesa di Mark Rothko: dagli esordi figurativi attraversati da tensioni simboliche alle campiture sospese che hanno cambiato per sempre il lessico dell’astrazione, ... living.corriere.it Palazzo Strozzi - facebook.com facebook