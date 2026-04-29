Palazzo Grassi – Punta della Dogana | tre giorni di musica e performance per la Biennale

In occasione dell'apertura della 61ª Esposizione Internazionale d'Arte, Palazzo Grassi e Punta della Dogana organizzano tre giornate di eventi dedicati a musica e performance. Durante questo periodo, vengono presentati interventi dal vivo e spettacoli che si collegano alle mostre di artisti come Michael Armitage, Paulo Nazareth e Lorna Simpson. Le iniziative si svolgono in modo consecutivo, coinvolgendo i visitatori con attività artistiche e musicali.

In occasione dell'apertura della 61ª Esposizione Internazionale d'Arte, Palazzo Grassi – Punta della Dogana dedica tre giornate consecutive a performance e interventi musicali che dialogano con le mostre in corso di Michael Armitage, Paulo Nazareth e Lorna Simpson.Si comincia giovedì 7 maggio con.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Venezia: a Palazzo Grassi e Punta della Dogana 4 mostre anticipano la BiennaleTra i simboli iconici della Serenissima, con il valore aggiunto dell’impronta di Tadao Ando, anche quest’anno Palazzo Grassi e Punta della dogana... Palazzo Grassi - Punta della Dogana | EXTENDED - live works in the exhibition contextPer il primo appuntamento Extended (Version #1), venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026, dalle ore 18. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Venezia: a Palazzo Grassi e Punta della Dogana 4 mostre anticipano la Biennale; Venezia esagera: per la Biennale Arte più di 150 mostre; Palazzo Grassi, accordo storico tra Comune di Chioggia e Università di Padova: concessione per 18 anni; Villa Pantaleo Custode di futuro: un tesoro tarantino da riscoprire. Il 2024 a Palazzo Grassi e Punta della Dogana: le mostre di Pinault CollectionNato a Parigi, l’11 settembre 1962, con un passato giovanile di frequentazioni anarchiche e punk, Huyghe si è diplomato presso l’École supérieure des arts décoratifs di Parigi. Nella sua ricerca, che ... exibart.com Pinault Collection a Venezia, dentro le 4 mostre a Palazzo Grassi e Punta della DoganaQuattro artisti, quattro personalità dell'Arte che affrontano temi sociali, immigrazione, vita e morte, consumo e conservazione: a Palazzo Grassi e Punta della Dogana di Venezia, dalla Pinault ... tg24.sky.it Percorrendo la Salizzada Malipiero, e giungendo nel piccolo Campo San Samuele (uno dei pochi campi ad affacciarsi sul Canal Grande), troviamo il Palazzo Grassi, la cui mostra, molto interessante per i colori accattivanti che non oscurano le profonde temati - facebook.com facebook L'arte è un dialogo continuo sul presente. Gli artisti ne sono la voce, moltiplicata dagli sguardi di chi la incontra. A #PalazzoGrassi e #PuntadellaDogana il dialogo prende forma attraverso le mostre: le opere non vivono in spazi separati ma in un unico sistema x.com