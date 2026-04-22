A Venezia, presso Palazzo Grassi e Punta della Dogana, sono in programma quattro mostre che anticipano l’apertura della Biennale d’Arte 2026. La Pinault Collection presenta queste esposizioni nelle sue sedi veneziane, offrendo un’anteprima delle opere che saranno protagoniste dell’evento internazionale. Le mostre rimarranno aperte ai visitatori fino alla data di inaugurazione ufficiale della Biennale, prevista tra alcuni mesi.

Tra i simboli iconici della Serenissima, con il valore aggiunto dell’impronta di Tadao Ando, anche quest’anno Palazzo Grassi e Punta della dogana portano a Venezia quattro originali progetti di arte contemporanea. Quattro percorsi espositivi diversi, con differenti canoni estetici, che in un alternarsi di opere pittoriche, fotografie, sculture, installazioni, collage e video rivelano al pubblico il cuore e il significato più profondo della loro arte, un’arte che impressiona per la dimensione gigantesca delle tele sfumate di Lorna Simpson o che incuriosisce e si trasforma come «il percorso di sale » di Paulo Nazareth; che fa riflettere sui...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Venezia: a Palazzo Grassi e Punta della Dogana 4 mostre anticipano la Biennale

Notizie correlate

Palazzo Grassi - Punta della Dogana | EXTENDED - live works in the exhibition contextPer il primo appuntamento Extended (Version #1), venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026, dalle ore 18.

Domenica Palazzo Grassi gratuito per chi vive a Venezia: mostre e una "chiamata d'artista"Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Domenica 29 marzo 2026 Palazzo Grassi e Punta della Dogana...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Palazzo Grassi - Punta della Dogana | EXTENDED - live works in the exhibition context; Nelle mostre della Pinault Collection a Venezia c’è la sintesi tra poesia e violenza; Palazzo Grassi, accordo storico tra Comune di Chioggia e Università di Padova: concessione per 18 anni; Esercizi di frammentazione: Lorna Simpson a Punta della Dogana.

Armitage e Kanwar a Palazzo Grassi a Venezia: pittura e video come atti di dissenso sul presenteA Venezia, dal 29 marzo 2026 al 10 gennaio 2027, Palazzo Grassi presenta due tra i progetti più attesi della stagione: The Promise of Change di Michael Armitage e Co-travellers di Amar Kanwar, in ... exibart.com

Mostre Venezia, a Palazzo Grassi e Punta della Dogana le personali di Schütte e TrouvéAntieroi intrappolati nella materia, «guardiani» custodi della cultura, presenze-assenze, umanità e disumanità, inquietudini e rifugi. La magia e l’amore per la materia per un viaggio dentro ... corrieredelveneto.corriere.it

PALAZZO GRASSI A UNIPD PER 18 ANNI IN CAMBIO DI UN INVESTIMENTO DI OLTRE 3,5 MLN Unanime il voto a favore della nuova concessione relativa all’utilizzo di Palazzo grassi da parte dell’Università degli Studi di Padova. L’accordo si è raggiunto d - facebook.com facebook

21/4/26.Votata all’unanimità ieri nuova concessione per utilizzo di Palazzo Grassi da parte dell’Università di Padova,consolidando una collaborazione per la valorizzazione del polo didattico e culturale di Chioggia (v.FB: interventi del sindaco, assessori Maran x.com