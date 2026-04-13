Palazzo Grassi - Punta della Dogana | EXTENDED - live works in the exhibition context
Venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026, si svolgerà la prima tappa della rassegna Extended presso Palazzo Grassi e Punta della Dogana. Gli eventi si terranno tra le 18.30 e le 21, offrendo un'occasione per assistere a performance e installazioni live inserite nel contesto espositivo. La manifestazione prosegue con un calendario di appuntamenti che coinvolgono artisti e curatori, senza interruzioni nel corso della serata.
Per il primo appuntamento Extended (Version #1), venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, a Palazzo Grassi - Punta della Dogana, la danzatrice e coreografa Ewa Dziarnowska presenta, per la prima volta a Venezia, nell’atrio di Palazzo Grassi, la durational performance.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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