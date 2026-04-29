Palazzo Genovese scuola di mestieri Ave Gratia Plena ostello europeo | Forte M5S lancia le sue proposte

Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita e candidato al Consiglio comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle, ha presentato alcune proposte che riguardano la valorizzazione di edifici storici e simbolici. In particolare, ha indicato la possibilità di trasformare spazi come il Palazzo Genovese, un tempo scuola di mestieri, e l'ex Ostello Europeo Ave Gratia Plena, in luoghi dedicati alla crescita, alla formazione e all'inclusione sociale.

Trasformare luoghi simbolici oggi sottoutilizzati in motori di crescita, formazione e inclusione: questo l'obiettivo di Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita e candidato al Consiglio comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle, a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Intitolazione scuola, Ramelli non supera l’esame: proposte le figure di Morricone e HackNARDO’ – La proposta di intitolare il nuovo edificio scolastico di piazza Pastore alla memoria di Sergio Ramelli avanzata dalla giunta comunale del... "Palazzo della Ragione e le sue piazze"Ideato da Pietro d’Abano nel suo impianto teorico e realizzato da Giotto, il Salone di Padova nacque all’inizio del Trecento come espressione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Riapre al pubblico la Torre Grimaldina; La Chiesa del Card. Pietro Boetto e i cattolici nella Resistenza genovese; Al via il progetto Approdi: visite ai Musei di Strada Nuova e apertura serale di Villa delle Peschiere; Navighiamo su fragili vascelli - Parole leggere, parole d’amore. **Martedì 5 maggio** alle ore 18:15 alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, nel Cortile Minore al primo piano di Palazzo Ducale, il professor Marco Doria terrà la conferenza “L’imprenditoria genovese in un secolo di storia. Dall’Unità d’Italia al mira - facebook.com facebook