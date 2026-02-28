Intitolazione scuola Ramelli non supera l’esame | proposte le figure di Morricone e Hack

La proposta di intitolare il nuovo edificio scolastico di piazza Pastore a Sergio Ramelli è stata avanzata dalla giunta comunale del sindaco. Tuttavia, gli organi scolastici incaricati di decidere sull’iter non hanno approvato la proposta, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente. Per l’intitolazione, sono state suggerite anche le figure di Morricone e Hack.

NARDO’ – La proposta di intitolare il nuovo edificio scolastico di piazza Pastore alla memoria di Sergio Ramelli avanzata dalla giunta comunale del sindaco Pippi Mellone non ha trovato sponda negli organi scolastici deputati a decidere sull’iter come stabilito dalla normativa vigente.Il consiglio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Cgil Lecce, ira per intitolazione di una scuola a Sergio RamelliNARDO – “Nardò vive l’onta di una toponomastica che presta il fianco al revisionismo storico.

Intitolazione della scuola a Ramelli, polemica su Mellone: “Non può decidere la giunta”Diverse le reazioni dopo la delibera dell’esecutivo che ha proposto di avviare l’iter per denominare il nuovo edificio scolastico di piazza Pastore.

Contenuti utili per approfondire Intitolazione scuola.

Discussioni sull' argomento Arcore, polemica sulla memoria: tre aree pubbliche per Ramelli, Tinelli e Iannucci e le vittime dell'odio politico. Il Pd: Operazione di parte; È ancora scontro politico sul verde FdI attacca Lepore PaP festeggia.

Intitolazione scuola, l'idea di Mellone non supera l’esame: proposte le figure di Morricone e HackDopo la richiesta della giunta neretina per la denominazione del nuovo istituto scolastico di piazza Pastore a Sergio Ramelli, il consiglio d’istituto ha valutato altre opzioni e indicato i nomi del c ... lecceprima.it

La nuova scuola di Nardò non sarà dedicata a Ramelli, il Collegio sceglie Hack e MorriconeLa Circolare Ministeriale n. 313/1980 è inequivocabile: l’intitolazione spetta al Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti. È un atto di alta valenza educativa e simbolica, che ... leccesette.it

Grande partecipazione per l’intitolazione della scuola media del Mussotto a Giulio Parusso La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Quartiere Mussotto e Sinistra Tanaro porta ufficialmente il nome di “Giulio Parusso Storico (1941-2 - facebook.com facebook