Palazzo della Ragione e le sue piazze

Il Palazzo della Ragione di Padova, progettato da Pietro d’Abano e realizzato con decorazioni di Giotto, fu costruito all’inizio del Trecento. Il suo salone rappresenta un esempio di architettura pubblica e aggregativa dell’epoca, simbolo del ruolo del libero Comune di Padova. La struttura e le piazze circostanti testimoniano l’importanza di questo spazio nel contesto cittadino del XIV secolo.

Ideato da Pietro d'Abano nel suo impianto teorico e realizzato da Giotto, il Salone di Padova nacque all'inizio del Trecento come espressione orgogliosa, ottimista e laboriosa del libero Comune di Padova. Al suo interno si conserva il più vasto ciclo di affreschi astrologici al mondo, un universo.