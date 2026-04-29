Il titolo di Palantir ha perso circa il 16% del suo valore dall'inizio dell'anno, influenzato dall'intervento di Michael Burry. La concorrenza di Anthropic e i contratti con il settore pubblico stanno esercitando pressioni sui margini dell'azienda. Questi fattori hanno contribuito a una fase di difficoltà per il titolo, che ha subito un calo consistente in pochi mesi.

? Cosa sapere Il titolo Palantir cala del 16% da inizio anno sotto la pressione di Michael Burry.. La concorrenza di Anthropic e i contratti governativi mettono a rischio i margini aziendali.. Il valore di Palantir è calato di oltre il 16% da inizio anno, segnando un divario netto rispetto all’incremento dell’8% registrato dal Nasdaq nello stesso periodo. La società specializzata nell’analisi dei dati tramite intelligenza artificiale, fondata da Peter Thiel e Alex Carp, sta affrontando una fase di forte instabilità borsistica che ha colpito duramente la fiducia degli investitori durante il mese di aprile. La sfida tecnologica tra modelli specializzati e soluzioni intuitive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palantir sotto assedio: il crollo del titolo e l’allarme di Michael Burry

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