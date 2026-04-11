Michael Burry attacca Palantir il titolo crolla e Trump arriva in soccorso

Un famoso investitore ha recentemente criticato pubblicamente una grande società di data mining, causando un calo nel valore delle sue azioni. Poco dopo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicamente sostenuto la compagnia, attirando l’attenzione dei media e degli analisti finanziari. La disputa tra le due figure ha generato discussioni nel mondo degli investimenti e ha influenzato l’andamento del titolo in borsa.

Il titolo Palantir scambiava a 133 dollari ad azione mercoledì. Giovedì Burry ha dichiarato e venerdì ribadito in un post su Substack che manteneva due scommesse per opzioni “put” che impegnano a vendere una data azione a un dato prezzo in una precisa scadenza. Le date segnate sono il 19 dicembre 2026, in cui scade un’opzione con cui Burry si impegna a vendere azioni Palantir a 100 dollari e il 17 giugno 2027, entro cui si ripropone di farlo per un’altra tranche a 50 dollari. La scommessa è che in entrambi i casi il valore reale del titolo ad azione sia inferiore. Geopolitica e finanza sono settori sempre più interconnessi. Andrea Muratore li racconta in “Follow the Money”, il nuovo corso on demand di “InsideOver”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Michael Burry attacca Palantir, il titolo crolla e Trump arriva in soccorso Michael Burry all’attacco di Palantir, la “grande scommessa” contro Alex KarpIl finanziere celebre per aver previsto la crisi del 2008, la cui storia è stata immortalata dal film La grande scommessa, ha criticato il colosso... Bitcoin sta crollando, la profezia del genio della finanza Michael Burry: “È uno schema già visto”Secondo gli ultimi dati disponibili, un singolo bitcoin si scambia sul mercato a 55. Si parla di: Michael Burry Gives Blunt Warning To Palantir Stock. Michael Burry attacca Palantir, il titolo crolla e Trump arriva in soccorsoMichael Burry torna a sfidare Palantir e il titolo del colosso del data mining e dell'applicazione dell'IA crolla finché non arriva in sostegno nientemeno che Donald Trump. L'articolo Michael Burry at ... msn.com Scontro a Wall Street: Dan Ives sfida Michael Burry sul duello Palantir-AnthropicIves definisce fittizia la tesi del sorpasso di Anthropic. Burry scommette sul crollo di Palantir, ma il Pentagono blinda i contratti. it.benzinga.com