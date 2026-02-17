Michael Burry all’attacco di Palantir la grande scommessa contro Alex Karp

Michael Burry ha criticato Palantir, accusando l’azienda di sovrastimare le sue capacità e di rischiare di ingannare gli investitori. La sua opinione nasce dalla crescita rapida di Palantir e dai dubbi sulla reale efficacia delle sue soluzioni di analisi dei dati. Burry, famoso per aver previsto la crisi finanziaria del 2008, ha espresso preoccupazioni sulla sostenibilità del modello di business di Palantir, che si concentra molto sulla collaborazione con enti governativi e aziende di sicurezza. La sua presa di posizione arriva in un momento in cui Palantir sta cercando di espandersi anche in mercati internazionali e di attrarre nuovi investitori.

Michael Burry va all'attacco e questa volta punta Palantir, l'azienda del data mining e dell'IA applicata alla sicurezza che si muove nella linea d'ombra tra impresa, innovazione tecnologica spinta e apparati strategici americani (e non solo). Il finanziere de "La Grande Scommessa" mira Palantir. Il finanziere celebre per aver previsto la crisi del 2008, la cui storia è stata immortalata dal film La grande scommessa, ha criticato il colosso guidato dal Ceo-guerriero Alex Karp, fiero sostenitore della necessità di promuovere con la sua azienda la causa dell'Occidente geopolitico, e co-fondato da Peter Thiel, venture capitalist di punta vicino al mondo dell'attuale amministrazione Usa di Donald Trump.