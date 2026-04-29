Alle 21 si gioca al Riyadh Air Metropolitano la semifinale d’andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. La partita è terminata con un punteggio di 1-1, dopo che Julian Alvarez ha pareggiato il risultato su rigore, rispondendo a Gyokeres. Seguiamo l’andamento del match in tempo reale, con aggiornamenti su azioni e gol.

Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono guarito, col Parma ci sarò! Scudetto o Mondiale? Entrambi» Gravina torna a parlare: «Non sono stato costretto a dimettermi e non ho fallito! No al commissariamento. Arbitri? Stiamo buttando fango senza sapere nulla» Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno» Infortunio Salah, buone notizie per il Liverpool: la sua stagione non è già finita! Il comunicato Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Koleosho svela: «Ho sempre tifato Milan.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atletico Madrid Arsenal LIVE 1-1: Julian Alvarez risponde a Gyokeres e trova il pari su rigore

Notizie correlate

Atletico Madrid Arsenal LIVE 0-1: Gyokeres porta avanti i Gunners su rigoreCalciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Gravina torna a parlare: «Non sono stato...

Diretta gol Champions League LIVE: Psg avanti contro il Liverpool, Julian Alvarez decide fin qui Barcellona Atletico MadridCalciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa McKennie a cuore aperto: «Grato per il percorso...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Atletico Madrid-Arsenal, dove vedere (anche gratis) in streaming l'andata delle semifinali di Champions League; Psg-Bayern e Atletico Madrid-Arsenal: dove vedere le semifinali di Champions in diretta tv; Atletico Madrid-Arsenal: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario della semifinale di Champions; Anteprima Atleti - Arsenal, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori.

LIVE Atletico-Arsenal 0-1: la sblocca Gyokeres su rigore. Alvarez sfiora il pari su punizionePrimo round delle semifinali a Madrid dove va in scena la sfida tra due delle migliori protagoniste del torneo edizione 2026. Ritorno martedì prossimo a Londra ... gazzetta.it

Atletico Madrid-Arsenal 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: gol di Gyokeres su rigoreLa diretta live di Atletico Madrid-Arsenal di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di Champions ... fanpage.it

Champions, semifinale di andata: Atletico Madrid-Arsenal 0-1 dopo 45' Le due squadre inseguono il sogno di vincere il trofeo per la prima volta nella loro storia Ieri Psg-Bayern partita "pirotecnica" con ben 9 reti in 90'. Segui le cronache testuali https://www.rai - facebook.com facebook

Champions, semifinale di andata: in campo Atletico Madrid-Arsenal Le due squadre inseguono il sogno di vincere il trofeo per la prima volta nella loro storia Ieri Psg-Bayern partita "pirotecnica" con ben 9 reti in 90'. Segui le cronache testuali rainews.it/maraton x.com