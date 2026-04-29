Allo Stadio Metropolitano di Madrid si è disputata la semifinale di andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, terminata con un punteggio di 1-1. La partita, che ha visto due rigori e un equilibrio tra le formazioni, è stata caratterizzata da momenti di tensione e occasioni da gol. I voti assegnati ai giocatori hanno evidenziato le prestazioni più e meno convincenti, con alcuni protagonisti che si sono distinti nel corso del match.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Metropolitano di Madrid, valevole come semifinale di andata di Champions League Dai fuochi d’artificio ad una gara più combattuta ed equilibrata: da un 5-4 ricco di gol e suspance ad un 1-1 deciso da due calci di rigore. La seconda semifinale di Champions League, che ha visto affrontarsi al Metropolitano Atletico Madrid e Arsenal è stata decisamente diversa rispetto al match tra Psg e Bayern Monaco. Il match è stato deciso da due penalty: nel primo tempo Gyokeres ha portato in vantaggio gli inglesi, mentre nella ripresa è arrivato il pareggio di Alvarez. La qualificazione si deciderà nella sfida di ritorno.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE TOP E FLOP Atletico Madrid-Arsenal 1-1: Alvarez risponde a Gyokeres

Notizie correlate

PAGELLE TOP E FLOP Atletico Madrid-Arsenal: Alvarez risponde a GyokeresVoti, top e flop della sfida dello Stadio Metropolitano di Madrid, valevole come semifinale di andata di Champions League Dai fuochi d’artificio ad...

Atletico Madrid Arsenal LIVE 1-1: Julian Alvarez risponde a Gyokeres e trova il pari su rigoreCalciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono...