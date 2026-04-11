Pagelle Atalanta Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Dopo il primo tempo della partita tra Atalanta e Juventus, sono stati assegnati i voti ai giocatori in campo. Il report analizza le prestazioni dei protagonisti, evidenziando i giocatori che si sono distinti positivamente e quelli che hanno avuto difficoltà. La gara si gioca nell’ambito della 32ª giornata di Serie A 202526 e le valutazioni sono state stilate al termine del primo tempo.

Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Lewandowski Juve, offerta del Barcellona al ribasso per il rinnovo. La posizione del giocatore al momento Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Atalanta Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo Pagelle Atalanta Juve Coppa Italia: TOP E FLOP dopo il primo tempoCalciomercato Juventus, Di Marzio spiega tutto: «En-Nesyri, Kolo Muani e Icardi, ecco come mai non è arrivato nessun attaccante a gennaio» Rinnovo... Pagelle Cagliari Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempodi Marco Baridon Pagelle Cagliari Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. Bosnia-Italia: gol e highlights | Playoff Mondiali