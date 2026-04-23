Cibo PPaganini Competereeu a Onfoods | Il futuro non è sostituzione ma equilibrio tra tradizione innovazione e libertà di scelta

Al convegno organizzato da Onfoods, Pietro Paganini ha sottolineato che il futuro del settore alimentare non riguarda la sostituzione totale degli alimenti tradizionali, ma piuttosto un equilibrio tra tradizione, innovazione e libertà di scelta. Durante l’evento, ha affermato che le proteine del futuro devono essere caratterizzate da pluralità, qualità e sicurezza, invitando a superare gli scontri ideologici che spesso dividono il settore.

Terremoto in Giappone di magnitudo 7.5 al largo di Iwate: allerta tsunami e evacuazioni Al convegno Onfoods, Pietro Paganini invita a superare gli scontri ideologici sul cibo: “Il futuro delle proteine non è la sostituzione, ma pluralità, qualità, sicurezza ed equilibrio”. Intervenendo al convegno Onfoods ‘Le proteine da sempre indispensabili, da oggi alternative’, Pietro Paganini, policy innovator, advisor e fondatore di Competere.eu, ha richiamato la necessità di superare le contrapposizioni ideologiche nel dibattito alimentare.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Cibo, P.Paganini (Competere.eu) a Onfoods: “Il futuro non è sostituzione, ma equilibrio tra tradizione, innovazione e libertà di scelta” Notizie correlate Energia, Paganini (Competere.eu): “L’Europa deve decidere come acquistare energia e non può trascurare la sicurezza alimentare”Paganini: serve una scelta chiara su come acquistare energia, senza trascurare gli equilibri della sicurezza alimentare. Leggi anche: Il futuro del lavoro tra tradizione e innovazione: Job Day con chef stellati