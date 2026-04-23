Pagani nominati i tre commissari straordinari per la gestione del Comune

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scioglimento del Comune di Pagani il 21 aprile. In seguito, il Prefetto di Salerno ha sospeso il consiglio comunale, il sindaco e la giunta da tutte le cariche e incarichi. Sono stati nominati tre commissari straordinari che si occuperanno della gestione dell’ente. La sospensione e la nomina sono state comunicate ufficialmente nelle ultime ore.

Dopo l'approvazione del provvedimento relativo di scioglimento del Comune di Pagani, da parte del Consiglio dei Ministri del 21 aprile, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha sospeso il consiglio comunale, il sindaco e la giunta dalle rispettive cariche e da ogni altro incarico ad esse.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Piscina pronta, a maggio i primi tuffi. Gestione al Comune per tre mesi Perché il governo cerca commissari straordinari per il piano casaSalvini vuole un'accelerata sul Piano casa ma il dossier gli viene sfilato da Meloni. Contenuti di approfondimento Si parla di: Infiltrazioni mafiose, sciolti i Comuni di Pagani e Arienzo: stop alle elezioni; PAGANI, VIRGINIA VILLANI (M5S): SCIOGLIMENTO COMUNE, FERITA PROFONDA PER DEMOCRAZIA. Huayra 70 Trionfo: tre esemplari unici per i 70 anni di HoracioLa Pagani presenta la Huayra 70 Trionfo, una serie limitata di appena tre esemplari creata per festeggiare i 70 anni di Horacio Pagani. Un’operazione simile era stata realizzata dieci anni fa, con la ... quattroruote.it