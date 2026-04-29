Sabato 2 maggio, nella Sala dei Giganti a Padova, si terrà un concerto con due artisti noti nel campo dell’elettronica. Si tratta del debutto italiano di un duo composto da Jim O’Rourke e Christian Fennesz, che si esibiranno in una serata organizzata dalla rassegna Centrodarte26. L’evento rappresenta una prima occasione per ascoltare dal vivo questa collaborazione.

? Cosa sapere Jim O’Rourke e Christian Fennesz suonano sabato 2 maggio alla Sala dei Giganti.. L'evento a Padova segna il debutto italiano del duo per la rassegna Centrodarte26.. Sabato 2 maggio alle ore 21, la Sala dei Giganti al Liviano ospiterà il debutto italiano del duo formato da Jim O’Rourke e Christian Fennesz, un evento che segna un punto di svolta per la rassegna Centrodarte26 a Padova. L’appuntamento musicale si inserisce nel solco delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dell’associazione padovana, una realtà che ha dimostrato, in otto decenni di attività, una costante attenzione verso le trasformazioni del linguaggio sonoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, debutto inedito: i giganti dell’elettronica a Sala dei Giganti

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