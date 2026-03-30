Venerdì 27 marzo, la Sala dei Giganti di Padova si è riempita completamente per il concerto di Ana Carla Maza, che ha aperto la tournée italiana di Alamar. L’evento, inserito nella rassegna Musikè organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ha visto il tutto esaurito, con il pubblico presente in gran numero.

Sold out a Padova per la prima data italiana della tournée: un viaggio musicale tra jazz, sonorità latine e racconto personale Sala dei Giganti gremita venerdì 27 marzo per il concerto di Ana Carla Maza, protagonista del nuovo appuntamento di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Quella di Padova è stata la prima data italiana dell’Alamar World Tour: un’anteprima dei brani del nuovo album di inediti, in uscita in Italia ad aprile. Affiancata da Mily Pérez al pianoforte e Jay Kalo alla batteria, Maza ha aperto la serata in un’atmosfera intensa e raccolta, per poi lasciare che il violoncello diventasse, nel corso del concerto, parte integrante del movimento e della danza, oltre che strumento dell’esecuzione musicale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Sold out alla Sala dei Giganti: Ana Carla Maza apre a Padova la tournée italiana di Alamar

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